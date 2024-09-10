Губернатор Подмосковья отметил важность привлечения собственных ресурсов региона
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики.
По его словам, на территории Московской области работает 435 тыс. объектов МСП и 761 тыс. самозанятых. Малый и средний бизнес приносят до одной трети налоговых отчислений.
«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Он назвал это важной и чувствительной работой.
«Без сильной экономики рассчитывать на решение масштабных задач крайне сложно. Да, нам помогает президент, мы сотрудничаем с федеральным правительством в рамках национального проекта, но собственные ресурсы — это собственные ресурсы», — подчеркнул Воробьев.
Также губернатор отметил, что во многом размер ресурсов и их привлечение зависит от работы правительства и глав округов Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что команда Мининвеста региона активно работает над привлечением новых предприятий и содействует развитию компаний.