Губернатор Подмосковья отметил важность привлечения собственных ресурсов региона

сегодня в 14:35

По его словам, на территории Московской области работает 435 тыс. объектов МСП и 761 тыс. самозанятых. Малый и средний бизнес приносят до одной трети налоговых отчислений.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Без сильной экономики рассчитывать на решение масштабных задач крайне сложно. Да, нам помогает президент, мы сотрудничаем с федеральным правительством в рамках национального проекта, но собственные ресурсы — это собственные ресурсы», — подчеркнул Воробьев.

Также губернатор отметил, что во многом размер ресурсов и их привлечение зависит от работы правительства и глав округов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что команда Мининвеста региона активно работает над привлечением новых предприятий и содействует развитию компаний.