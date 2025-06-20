Губернатор Московской области рассказал о регулировании трудовой миграции

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Воробьев о мигрантах: чувствуем запрос жителей на порядок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на площадке ПМЭФ-2025 рассказал о решении проблемы регулирования трудовой миграции в регионе.

В Подмосковье уже реализуется комплекс жестких мер контроля: введена обязательная биометрическая идентификация, создаются специализированные жилые комплексы для мигрантов при крупных логистических объектах, существенно ужесточены правила регистрации. Эти меры, по словам губернатора, полностью соответствуют современным мировым практикам.

Особый интерес представляет законодательный эксперимент по привлечению рабочих из Китая и Вьетнама без требований к знанию русского языка.

Языковой вопрос губернатор считает постепенно теряющим актуальность. По его мнению, современные технологии искусственного интеллекта и машинного перевода уже сегодня позволяют эффективно преодолевать коммуникационные барьеры. Для выполнения простых производственных задач достаточно базового набора русских слов, тогда как для сложных специальностей сохраняется требование глубокого знания языка, отметил Воробьев.

«Требования жителей — это справедливое требование. Регулирование должно быть понятно, безопасность должна ставиться во главу угла», — подчеркнул глава региона в интервью РБК.

Воробьев обратил внимание на дефицит рабочей силы в столичном регионе, где уровень занятости достиг 94%.