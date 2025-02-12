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Guardian: Coca-Cola может перейти на пластиковые бутылки

Coca-Cola может отказаться от алюминиевых банок в пользу пластиковых бутылок из-за удорожания алюминия, связанного с введением пошлин, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Guardian.

Компания импортирует алюминий для банок из Канады. Недавно президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из этой страны.

Соответственно, из-за новых тарифов возрастут цены на алюминий. Компания ищет способы избежать лишних расходов.

На фоне этого Coca-Cola может быть вынуждена перейти на пластиковые бутылки вместо банок.

При этом глава компании заявил, что на упаковку приходится лишь небольшая часть общих затрат.

Ранее США и Канада договорились о приостановлении введения пошлин на 30 дней. Оттава намерена направить 1,3 млрд долларов на охрану общих с Соединенными Штатами границ.