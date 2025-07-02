Группа «Плюс» представила финансовую отчетность по МСФО за 2024 год

АО «Плюс» (MOEX OTC: PLUS), proptech-компания, специализирующаяся на цифровых сервисах и развитии инфраструктуры продаж в сфере недвижимости, опубликовала консолидированные финансовые результаты за 2024 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Это первый подобный отчет группы, публикация которого связана с подготовкой к потенциальному IPO, сообщает пресс-служба компании.

Основные финансовые показатели за 2024 год (МСФО):

Выручка: 8,6 млрд рублей (увеличение более чем в 7 раз по сравнению с 2023 годом)

Скорректированная EBITDA: 2,2 млрд рублей

Рентабельность по скорректированной EBITDA: 25,5%

Чистая прибыль: 1,14 млрд рублей (в 2023 году — убыток около 2 млрд рублей)

Нематериальные активы: 6,4 млрд рублей (против 3,4 млрд рублей годом ранее)

Корректировка показателя EBITDA обусловлено единоразовыми договорными условиями, повлиявшими на формирование выручки. В будущем периоде эти условия не будут действовать в прежнем объеме, поэтому компания демонстрирует, какое воздействие разовый эффект оказал на расчет EBITDA.

«Мы впервые публикуем консолидированную отчетность по МСФО — это важный шаг в подготовке к IPO и становлении группы как зрелой публичной компании. Нам удалось показать уверенный рост по всем ключевым финансовым метрикам: выручка выросла более чем в 7 раз по сравнению с 2023 годом и составила 8,6 млрд рублей, рентабельность по скорректированной EBITDA превысила 25%. Компания вышла на операционную прибыль», — отметила финансовый директор группы «Плюс» Маргарита Стюкова.

Она пояснила, что объем нематериальных активов за год почти удвоился — это результат планомерных инвестиций в технологии, что соответствует нашей стратегии цифровизации. Основной вклад внесли вложения в IT-продукты, включая собственные разработки и сделки M&A.

«Наш приоритет — финансовая устойчивость. Мы сосредоточены на сохранении достигнутых результатов и поддержании маржинальности за счет контроля расходов и фокуса на ключевых продуктах», — добавила Стюкова.

По словам финансового директора группы «Самолет» Нины Голубничей, переход «Плюса» на отчетность по МСФО — это не просто формальность, а серьезный сигнал рынку. Он отражает зрелость бизнес-процессов и стремление к прозрачности, что особенно важно перед публичным размещением.

«Для нас, как мажоритарного акционера, важно, что „Плюс“ показывает уверенный рост как самостоятельный бизнес, с собственной бизнес-моделью, командой и стратегией. Публикация отчетности позволяет инвесторам и аналитикам впервые в полной мере увидеть масштаб и устойчивость этого направления. Полагаю, высокие результаты „Плюса“ в перспективе окажут положительное влияние на капитализацию всей группы „Самолет“. Это шаг, который делает бизнес „Плюса“ более понятным для инвесторов и подтверждает его самостоятельную инвестиционную привлекательность», — подчеркнула Нина Голубничая.

Группа «Плюс» объединяет сервисы, связанные с недвижимостью. Ее бизнес-модель, основанная на proptech, включает франчайзинговые офисы и комплексные решения для сегментов B2B и B2C. В состав группы входят офисы «Самолет Плюс» в более чем 300 городах России, сервисы флиппинга и меблировки (включая услуги для застройщиков), платформа по продаже новостроек, крупнейшая цифровая платформа для риелторов и другие направления.