Греция первой в Евросоюзе внедрила 13-часовой рабочий день

Власти Греции стали первой страной в Евросоюзе, запустив пилотный проект с увеличенной продолжительностью рабочего дня до 13 часов, сообщает «Царьград» со ссылкой на телеканал Mesogeios TV.

Греция первой в ЕС легализовала на отдельных предприятиях возможность работы до 13 часов в день. Новый закон о труде был принят парламентом, несмотря на резкое неприятие со стороны населения. Авторам реформы пришлось преодолеть ожесточенные дебаты на фоне масштабных протестов и забастовок на улицах.

При этом греческое правительство подчеркивает, что термин «13-часовой рабочий день» не совсем корректен. Такой график может применяться работодателями не более 37 дней в году. Более того, каждый час переработки должен быть оплачен с премией в 40%.

В то время как Греция испытывает увеличение рабочего дня, в России рассматривается противоположная идея — уменьшение рабочей недели. В Госдуме обсуждалась возможность перехода с пятидневной на четырехдневную рабочую неделю. Фактически, подобную модель иногда используют автозаводы, когда им требуется снизить объемы производства в соответствии со спросом.

