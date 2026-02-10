Греция и Мальта выступили против запрета на услуги по перевозке нефти из РФ

По информации агентства Bloomberg, Греция и Мальта выступили против введения полного запрета на услуги по транспортировке нефти из России. Страны считают, что такое решение может негативно сказаться на судоходной отрасли Европы, сообщает ТАСС .

Проект 20-го пакета санкций против России был представлен на встрече послов Евросоюза. На ней выступили Греция и Мальта, которые выразили сомнения по поводу введения ограничительных мер. Они опасаются повышения цен на энергоносители и негативного влияния на судоходную отрасль.

Также Греция и Мальта запросили разъяснения по некоторым санкционным мерам. Среди них ужесточение контроля за продажей судов и ограничения в отношении иностранных портов, где грузят российскую нефть.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новом масштабном пакете санкций против России, который будет уже 20-м по счету. Он затронет обслуживание перевозок российской нефти.

