Греф раскрыл чистую прибыль Сбербанка

Сбербанк нарастил чистую прибыль за 10 месяцев на 5,2%, до 1,327 трлн рублей

С января по ноябрь текущего года чистая прибыль Сбербанка составила 1,327 трлн рублей. Это на 5,2% выше аналогичного показателя 2023 года, сообщается на сайте кредитной организации.

«За 10 месяцев 2024 года чистая прибыль ПАО Сбербанк выросла на 5,2% г/г и составила 1,327 млрд рублей при рентабельности капитала 23,9%», — заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он подчеркнул, что в условиях повышения ключевой ставки сохраняется тенденция к снижению темпов кредитования физлиц. Так, в первый месяц осени объем выдач сократился на 16% по сравнению с августом, общий прирост розничного кредитного портфеля составил 0,8%.

При этом, по словам главы Сбера, в области корпоративного кредитования сохранялся высокий спрос, а кредитный портфель вырос на 2,7% в реальном выражении, что в значительной степени обусловлено финансированием крупного бизнеса, обладающего высокой кредитоспособностью.

В то же время отмечается устойчивое увеличение притока средств как от частных, так и от корпоративных клиентов. Прирост составил 1,6% и 0,9% соответственно, а общий объем превысил 39 трлн рублей, заключил Греф.

Ранее стало известно, что Сбербанк через суд вернул около 105 млн долларов замороженных средств в своей британской дочерней структуре Sberbank CIB UK.