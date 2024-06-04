Греф оценил состояние российской экономики
Глава Сбербанка считает перегретой экономику государства
Фото - © Медиасток.рф
Глава Сбербанка Герман Греф считает перегретой и работающей на пределе экономику России, пишет ТАСС.
"У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности", - заявил Греф, выступая в Совете Федерации,
Руководитель финансового института считает, что уровень экономики достиг предельных 84%.
Это достигнуто через бюджетные вливания в экономические процессы, отметил Греф.