Греф оценил состояние российской экономики

"У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности", - заявил Греф, выступая в Совете Федерации,

Руководитель финансового института считает, что уровень экономики достиг предельных 84%.

Это достигнуто через бюджетные вливания в экономические процессы, отметил Греф.