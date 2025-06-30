Греф: 2026 год будет непростым для банков и бизнеса в РФ

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация планирует выполнить все свои планы в текущем году, несмотря на сложную ситуацию в экономике, сообщает ТАСС .

«2025 год не обещает быть простым, но уже мы, собственно говоря, прожили первое полугодие, и мы видим, что он складывается очень непросто. И вы знаете, что Сбер в качестве своей фирменной привычки всегда старается достигать результатов, какие бы сложные времена не были», — сказал Греф на годовом собрании акционеров.

Он подчеркнул, что в текущем году банк намерен выполнить все поставленные задачи, несмотря на все сложности в виде очень высоких ставок, а также рухнувшего спроса на деньги и кредиты.

Греф добавил, что непростым для российских банков и бизнеса будет и 2026 год. Многое будет зависеть от геополитики, динамики роста ВВП и ключевой ставки Банка России. Сбер приложит все силы, чтобы не разочаровать инвесторов.

Ранее Центробанк РФ предупредил кредитные организации о возможных законодательных изменениях, если банки не прекратят вводить в заблуждение клиентов относительно условий вкладов и нарушать права уже существующих вкладчиков.