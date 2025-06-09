Гражданские дроны под угрозой: ГГЗ снова не получил финансирования

Уже второй год подряд гражданский госзаказ (ГГЗ) на дроны не получит ожидаемого финансирования на услуги. У заказчиков нет средств на полеты, обучение специалистов и сертификацию, поэтому техника простаивает, сообщает «Коммерсант» .

Из плана поставок на 2025 год следует, что для отрасли закупят только технику на 1 млрд рублей. В этом году беспилотные авиасистемы (БАС) будут поставлять для восьми министерств и их ведомств. Также в списке местные органы власти и университеты из 65 регионов.

Отсутствие финансирования приводит к простою техники, также снижается спрос на БАС. В итоге вся эта ситуация приводит к снижению экономики и производителей, и компаний, которые закупают технику. В Минпромторге России подчеркнули, что переориентация ГГЗ начнется в 2026 году.

Ранее немецкий изготовитель оружия Rheinmetall AG подписал меморандум о сотрудничестве с частной компанией Индии Reliance Defense Ltd. Согласно договору, фирма будет продавать ФРГ взрывчатку и топливо для боеприпасов среднего и большого калибра.