Говард Латник: США сохранят введенные Трампом пошлины

Федеральный суд США по делам международной торговли постановил отменить торговые пошлины, которые ввел американский президент Дональд Трамп. Министр торговли США Говард Латник назвал решение суда глупым и отметил, что Вашингтон все равно сохранит пошлины, пишет ТАСС со ссылкой на Fox News.

«Будьте уверены, пошлины никуда не денутся. У него (Дональда Трампа — ред.) так много других полномочий, что даже в самых странных и необычных обстоятельствах мы просто будем обращаться к различным иным (полномочиям — ред.)», — заявил Латник.

Латник считает решение суда заблокировать пошлины Трампом глупым, так как еще до их введения противостоять данной инициативе мог американский конгресс, но не сделал этого.

Ранее сообщалось, что Федеральный суд США 29 мая постановил отменить решение Трампа о введении торговых пошлин на товары из ряда стран. При этом решение суда не отменяет пошлины в 25% на импорт в США автомобилей, стали и алюминия.