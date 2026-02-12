Госкорпорация ВЭБ.РФ не доказала Европе независимость от властей России

Суд Евросоюза не стал отменять санкции против ВЭБ.РФ

Государственная корпорация ВЭБ.РФ в Суде Евросоюза хотела доказать, что не принадлежит властям РФ. Однако с организации все равно не стали снимать санкции, сообщает Baza .

Ограничения начали действовать в 2014 году, а через 8 лет их ужесточили. С того времени ВЭБ.РФ предпринимал попытки оспорить санкции в апелляции. Госкорпорация отмечала, что нет точных правил для включения в списки. Также там назвали решение ЕС незаконным.

В ВЭБ.РФ отмечали, что действуют независимо от властей России. Проекты организации носят неполитический характер.

При этом доводы не убедили Суд Евросоюза. Инстанция не стала убирать ВЭБ.РФ из санкционного списка. Активы остались замороженными. Компания по-прежнему отключена от SWIFT.

В суде отметили, что корпорация якобы тесно связана с властями России. Ей дает указания президент РФ, она приносит стране большие доходы. Также в Европе считают, что ВЭБ.РФ принимал участие в диверсификации оборонного сектора и проектах в Крыму.

Госкопорпорация занимается развитием — вкладывает средства в российские проекты разных масштабов. До 2018 года ВЭБ.РФ назывался «Внешэкономбанк».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.