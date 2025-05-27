Госдума РФ приняла закон, защищающий зарплаты россиян

Депутаты Госдумы России во время заседания приняли во втором и третьем чтении законопроект. Он защищает сотрудников, которым выдали дисциплинарное взыскание, от необоснованного уменьшения премии, сообщает РИА Новости .

Согласно законопроекту, если в организации или компании есть система выдачи премии в рамках трудового договора, то в нем и в локальных актах работодатель должен четко прописывать виды, условия, размеры, а также сроки выплаты премий. Также должны быть указаны длительность работы и присутствие дисциплинарных взысканий.

При этом уменьшение заработной платы в этом случае не может быть больше 20% в месяц. Согласно законопроекту, у работодателя останется возможность применять дисциплинарные взыскания. Среди них будут выговор, замечание и увольнение. Однако нельзя будет прибегать к взысканиям в качестве повода для произвольного снижения всех выплат, среди которых премии за оказанные платные услуги.

Ранее управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина рассказала, что наказание сотруднику могут вынести не позже, чем через 30 дней после обнаруженного нарушения, а также не позднее шести месяцев с момента его совершения. Если прошло большее количество времени, то можно подать иск в суд и добиться отмены взыскания.