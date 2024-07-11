Россиянам рассказали, как оспорить выговор на работе в суде

Управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина рассказала о пяти главных ошибках, которые совершают работодатели, объявляя замечания и выговоры, и как этим можно воспользоваться в суде, сообщает «Секрет фирмы».

Работодатели не всегда могут убедительно доказать вину сотрудника, не проводят анализ проступка, не исследуют причины и не вносят их в документы. Любая ошибка становится основанием для отмены наказания.

Согласно закону, наказание сотруднику может быть вынесено не позднее чем через месяц после выявления нарушения и не позднее полугода после того, как оно совершено. Если прошло больше времени — это повод обратиться в суд для отмены взыскания.

По закону, компания обязана запросить объяснения сотрудника, заподозренного в проступке, и предоставить два рабочих дня на это. По мнению Кожемякиной, многие компании часто забывают об этом или не соблюдают установленные сроки.

«Работникам надо помнить об этом, а работодателям четко выдерживать срок и только после этого приступать к дальнейшим шагам (приказ о взыскании или отмена). Иначе суд почти всегда принимает сторону сотрудника», — указала Кожемякина.

Каждое нарушение сотрудника должно иметь негативные последствия для бизнеса — особенно, если речь идет о таком серьезном наказании, как выговор или увольнение. Однако об этом помнят не все работодатели, а еще меньше — фиксируют это в документах.

Суды также не приветствуют, когда работодатель объявляет сотруднику несколько взысканий за короткий период времени. К примеру, если работнику вынесли пять наказаний за месяц, он может сказать в суде, что ему не дали шанса исправиться — и это будет сильным аргументом в его пользу.