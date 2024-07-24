Госдума приняла в первом чтении законопроект о майнинговой деятельности
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит регулирование майнинговой деятельности, сообщает ТАСС.
Согласно документу, требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. Контролировать исполнение этих требований предстоит Минцифры России.
Право осуществлять майнинг предоставят российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые есть в соответствующем реестре.
Ранее в Госдуме ввели уголовное наказание за участие в деятельности любых нежелательных иностранных организаций.