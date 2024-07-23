сегодня в 16:57

Госдума разрешила признавать нежелательными в РФ все зарубежные организации

В Госдуме ввели уголовное наказание за участие в деятельности любых нежелательных иностранных организаций, сообщает ТАСС.

Госдума также вводит штрафы за участие в подобных организациях.

Иностранная организация может быть как неправительственная, так и учрежденная зарубежными госорганами. Ее признают нежелательной в РФ, если ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя страны, ее обороноспособности или безопасности.

Согласно новым нормам, разрешено признавать нежелательной в России деятельность любых иностранных организаций, в том числе тех, учредителями которых выступают госорганы.