Госдума досрочно вывела Скоробогатову из совета директоров Центробанка РФ
Ольга Скоробогатова была досрочно освобождена от должности члена совета директоров Банка России. Соответствующее постановление приняла Госдума, сообщает «Интерфакс».
Нижняя палата назначает членов совета директоров на пять лет по представлению председателя ЦБ. Оно должно быть согласовано с президентом РФ.
В ноябре 2021 года Скоробогатова была повторно утверждена членом совета.
Однако она покинула Банк России со 2 декабря 2024 года, решив продолжить работу в другом месте. На данный момент в совете директоров ЦБ 12 человек, включая председателя.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала уход сотрудницы. Она назвала Скоробогатову одним из основных «архитекторов» инновационных экономических проектов в России.