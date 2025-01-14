Госдума досрочно вывела Скоробогатову из совета директоров Центробанка РФ

сегодня в 21:04

Ольга Скоробогатова была досрочно освобождена от должности члена совета директоров Банка России. Соответствующее постановление приняла Госдума, сообщает «Интерфакс» .

Нижняя палата назначает членов совета директоров на пять лет по представлению председателя ЦБ. Оно должно быть согласовано с президентом РФ.

В ноябре 2021 года Скоробогатова была повторно утверждена членом совета.

Однако она покинула Банк России со 2 декабря 2024 года, решив продолжить работу в другом месте. На данный момент в совете директоров ЦБ 12 человек, включая председателя.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала уход сотрудницы. Она назвала Скоробогатову одним из основных «архитекторов» инновационных экономических проектов в России.