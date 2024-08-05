Госдолг Украины увеличился почти на 74 млрд долларов
Госдолг Украины при Владимире Зеленском вырос примерно на 74 млрд долларов. Такая же сумма была занята при первых пяти президентах страны, пишет РИА Новости.
По итогам первого полугодия украинская государственная задолженность составила 152,2 млрд долларов, или рекордные 88,4% от ВВП. Внешний госдолг страны вырос на 59,5 млрд долларов, а внутренний — на 14,4 млрд долларов.
Зеленский стал рекордсменом по наращиванию обязательств государства.
Ранее американское рейтинговое агентство S&P Global понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт».