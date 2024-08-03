Украина не заплатила по купонам евробондов

«Изменение рейтинга связано с отсутствием платежа по купону украинских евробондов-2026», — указано в публикации со ссылкой на сообщение официального представителя агентства.

Киев в июле приняла закон, который позволяет кабмину страны временно не погашать внешние займы.

Ранее агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг до уровня «дефолт неизбежен», сообщается в статье.