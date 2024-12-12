Госдолг России за девять месяцев вырос на 1,112 триллиона рублей

Госдолг России за девять месяцев 2024 года вырос на 1,112 трлн рублей, или на 4,3%. Сейчас он составляет 26,707 трлн рублей, или 13,6% ВВП, сообщает РИА Новости .

Объем внутреннего госдолга составил 21,761 трлн рублей, или 81,6% верхнего предела (26,68 трлн рублей), вырос на 948,059 млрд рублей (4,6%).

Внешний госдолг увеличился на 163,445 млрд рублей (3,4%), составив на 1 октября 4,946 трлн рублей.

Внешний долг РФ на 1 июля этого года составил 306,1 млрд долларов. С начала года он снизился на 10,7 млрд долларов.

Ранее в Минфине посоветовали россиянам избавиться от наличной валюты. По данным ведомства, ее хранение представляет угрозу.