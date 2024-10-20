РБК: «гора заимствований» США и КНР давит на весь мир

В преддверии ежегодного заседания Международного валютного фонда (МВФ) агентство Bloomberg сообщило, что «гора заимствований» США и Китая уже давит на весь мир, а размер всеобщего госдолга уже к концу 2024 года может достичь 100 трлн долларов, пишет РБК .

«Наши прогнозы указывают на неумолимое сочетание низкого роста и высокого долга <…>. Правительства должны работать над сокращением долга и восстановлением буферов для следующего шока — который обязательно наступит, и, возможно, раньше, чем мы ожидаем», — рассказала управляющий директор фонда Кристалина Георгиева.

С начала 2024 года уровень долговой нагрузки во всем мире составил 94,8%, при этом в США — 97,4%, а в Китае — 62,1%. Третью строчку занимает Япония с показателем в 254%. Согласно прогнозам, общий долг стран G7 к 2050 году может увеличиться до 188%.

Экономисты МВФ считают, что из-за сложившейся ситуации Центробанк России уже на следующем заседании снова может повысить ключевую ставку, а Центробанки Канады и Китая, наоборот, ненадолго ее снизят.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что решение по ключевой ставке пока не принято, но его примут в ближайшее время.