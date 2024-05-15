Годовая инфляция в России с 7 по 13 мая ускорилась до 7,91%

С 7 по 13 мая годовая инфляция в России до 7,91%. Неделей ранее она составляла 7,81%, сообщает ТАСС .

«За неделю — с 7 по 13 мая 2024 года — на потребительском рынке инфляция составила 0,17%, год к году — 7,91%», — говорится в обзоре Минэкономразвития РФ.

За отчетную неделю в секторе продовольственных товаров рост цен составил 0,09%. Темпы роста цен снизились до 0,04%. Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась, на остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,11%.

В сегменте непродовольственных товаров с 7 по 13 мая инфляция составила 0,23%. Это связано с ростом цен на российские автомобили. При этом в секторе услуг из-за замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы темпы роста цен снизились до 0,28%.

Ранее стало известно, что Максим Решетников сохранил пост министра экономического развития в новом составе российского правительства.