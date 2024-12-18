Годовая инфляция в РФ за неделю ускорилась до 9,52%

Годовая инфляция в РФ с 10 по 16 декабря ускорилась до 9,52% с 9,32% неделей ранее, следует из данных Минэкономразвития.

В отчете о текущей ценовой ситуации в России говорится, что с 10 по 16 декабря 2024 года потребительская инфляция замедлилась до 0,35%.

В секторе продовольственных товаров на плодоовощную продукцию динамика цен составила 3,4%, на остальные продукты темпы роста цен сохранились почти на уровне предыдущей недели (0,56%).

При этом снизились темпы роста цен на легковые автомобили, электро- и бытовые приборы, а также бензин.

Ранее генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков заявил, что после новогодних праздников в России могут вырасти цены на автомобили из Европы, а стоимость продуктов питания останется прежней.