Что подорожает и подешевеет: эксперт предсказал изменения цен после праздников

Маркетолог Чумаков: цены на продукты питания в 2025 году не изменятся

Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков заявил, что после новогодних праздников в России могут вырасти цены на автомобили из Европы, а стоимость продуктов питания останется прежней.

«Цены достаточно стабильны, рынок недвижимости показал высокую устойчивость и каких-то кардинальных изменений в сторону снижения цен я не ожидаю», — также добавил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, после каникул существенно дешевле можно будет купить тематические новогодние товары — подарки, елочные украшения, декор, кондитерские изделия.

Кроме того, на общую ситуацию на рынке существенно влияет увеличение объемов торговли со странами Азии: отлаживаются логистические маршруты. В 2025 году эксперт ожидает расширение торговых линеек из стран Азии, а также рост числа качественных товаров отечественного производства: в стране активно развивается импортозамещение.