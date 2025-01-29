Годовая инфляция в 20 регионах России превысила 10%

По итогам декабря прошлого года рост цен в 20 российских регионах превысил 10%. В 2024 году инфляция в регионах РФ распределилась неравномерно, сообщает газета «Известия» .

Согласно данным Росстата, среди регионов с наибольшим ростом цен Чувашия (11,04%), Дагестан (11,03%), Тамбовская область (10,8%), Севастополь (10,69%), Марий Эл (10,65%), Алтай (10,55%), Бурятия (10,53%) и др.

При этом в 39 регионах страны инфляция превысила среднероссийский показатель в 9,5%, а в 46 регионах рост цен оказался ниже среднего уровня. Наименьший рост цен зафиксирован в Чукотском АО (5,11%). Ненецкий АО и Сахалинская область заняли второе и третье места соответственно с ростом цен на 6,26% и 7,15%.

Из информации статистического ведомства следует, что разрыв между регионами с самым быстрым и самым медленным ростом цен в 2024 году увеличился. В 2023 году разница составила почти 6 п. п., в то время как в прошлом году показатель был ниже и составлял около 5,5 п. п.

Как отметили в Банке России, разрыв между регионами связан с неравномерностью структурной перестройки экономики, начавшейся в 2022 году, а также географическим положением.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что правительству необходимо удерживать инфляцию в стране на умеренном уровне.