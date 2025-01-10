Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что годовая инфляция на Украине ускорилась до 12%.

«По итогам 2024 года потребительская инфляция составила 12%», — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Как пишет украинское издание «Страна», прошлогодний показатель более чем вдвое выше уровня инфляции в 2023 году, когда она была на уровне 5,1%.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года государственный долг Украины вырос до 7 трлн гривен или более 165 млрд долларов. Госдолг государства достиг 92% ВВП.