Главы МИД ЕС приняли очередной пакет санкций против России

сегодня в 18:15

84 лица и компании России, Китая и КНДР попали под санкции

Главы МИД Евросоюза одобрили пятнадцатый пакет санкций, затрагивающий 84 физических и юридических лица из России, Китая и Северной Кореи, сообщает Telegram-канал IZ.RU (газета «Известия»).

Руководители МИД Евросоюза приняли 15-й пакет санкций, который охватывает 84 физических и юридических лица из России, Китая и КНДР.

В этот пакет входят, в том числе, танкеры, занимающиеся транспортировкой нефти из Российской Федерации, отметили в Совете ЕС.

Ранее стало известно, что Евросоюз введет санкции против 16 россиян, грузин и молдаван за гибридные действия.