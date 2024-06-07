Глава Зернового союза: приостанавливая импорт, Турция остается зерновым хабом

Временная приостановка импорта пшеницы Турцией не приведет к серьезному падению доходов для российской сельхозотрасли, поскольку Турция остается транзитным хабом для поставок зерна из России в другие страны, заявил РИАМО президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

6 июня министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что приостановит импорт пшеницы в период с 21 июня по 15 октября для поддержки местных производителей в сложный летний сезон.

«Это неизбежная мера, к которой Турция прибегает уже не первый раз. Но это только закрытие внутреннего рынка, транзит российского зерна в страны Азии и Африки будет продолжаться», — уверяет Злочевский.

По его мнению, в обозримом будущем Турция нарастит закупки российского зерна для перепродажи Евросоюзу, который ввел заградительные пошлины на ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии.