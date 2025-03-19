Глава ВТБ Костин: SWIFT уже никому не нужен

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что возвращение к старым связям с Западом сегодня нереалистично. По его словам, даже межбанковская система SWIFT сейчас никому не нужна, сообщает издание «Эксперт» .

Костин уверен, если Россия продолжит жить как прежде, то она постоянно будет испытывать угрозу санкций Запада. Россияне теперь будут идти на рынки арабский стран, Китая или Азии. Сегодня довольно успешно развивается система расчета в национальной валюте, есть перспектива развития финансовых рынков в рамках стран БРИКС.

«Или возьмем SWIFT: он уже никому не нужен. У нас, у других стран есть современные системы, надо просто продолжать их развивать», — отметил Костин.

Некоторым экспортерам до сих пор удобно рассчитываться в долларах, поэтому, если санкции ослабят, в этом смысле может произойти откат. По словам главы ВТБ, урок вынес весь мир. Особенно всех насторожил арест активов ЦБ РФ.

«Кому хочется такое? Фонды из других, незападных, стран триллионы долларов вложили в американские ценные бумаги», — отметил он.

Запрет Евросоюза на доступ к SWIFT еще 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций в рамках нового 16-го пакета санкций вступил в силу с 17 марта. В списке организаций, которым запретили доступ к SWIFT, оказались: банк «Ак Барс», банк «Уралсиб», «Банк Точка» и др.