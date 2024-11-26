Глава ВТБ Костин предложил создать «Дубайклир» вместо Euroclear

Костин заявил о необходимости создания «своей системы вместо SWIFT и Euroclear» и других инструментов, с помощью которых ведется бизнес между государствами.

По словам главы ВТБ, над новой системой, которую назвали «Дубайклир», необходимо работать России и странам глобального Юга. По задумке, у нее будет своя биржа и депозитарий. Система будет базироваться на мультивалютах и включать цифровые методы расчетов.

Костин добавил, что «Дубайклир» должен стать системой, которая «была бы независима от критических решений, от возможности силового воздействия». По его словам, по данному вопросу уже ведутся переговоры с представителями других стран. Он видит, что «это понимание у всех есть».

Костин отметил, что «процесс пошел». Вопрос обсуждается странами-членами БРИКС и «по другим линиям».

Ранее Костин отметил, что в следующем году банкам будет хуже. По его словам, кредитование имеет тенденцию резкого сокращения.