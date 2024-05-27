Глава ВТБ Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки

Глава ВТБ Андрей Костин высказался о повышении ключевой ставки. Он считает, что у ЦБ РФ не было оснований для этого решения, сообщает «Фонтанка» .

Костин подчеркнул, что никогда не работал в Центральном банке, но может предугадать его дальнейшие решения. Он признался, что иногда подшучивает, что в руководящем составе ЦБ много женщин, у которых логика отличается от мужской.

«Не вижу оснований, чтобы Центральный банк повышал ставку. К тому же, знаете, я в своей профессиональной банковской деятельности очень долго работал в условиях двузначной инфляции, а экономика все равно росла», — высказался Костин.

Он также подчеркнул, что болевой точкой для всей банковской системы стали долларовые ресурсы, которых сейчас нет. Однако ВТБ сохранил и использует сеть в дружественных странах — Китае, Азербайджане, Армении, Индии и Казахстане.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что подъем Центробанком ключевой ставки до 16% не оказал охлаждающего эффекта на экономику России.