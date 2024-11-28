Глава украинского Райффайзенбанка: у страны нет капитала для восстановления

Глава правления украинского Райффайзенбанка Александр Писарук заявил, что банковская система Украины не имеет достаточного капитала для восстановления страны после завершения конфликта, сообщает «Интерфакс-Украина» .

Он отметил, что банковская система Украины, чьи активы составляют примерно 85 млрд долларов, не способна поддерживать экономический рост и восстановление страны в больших объемах после завершения конфликта.

Писарук добавил, что при условии окончания боевых действий в ближайшем будущем страну начнут восстанавливать либо в 2025 году, либо в 2026–2027 гг. Стоимость восстановления инфраструктуры Украины Всемирный банк оценил в 486 млрд долларов.

Таким образом, банковской системе не хватит капитала в поддержку большого роста кредитования и финансирования восстановления. Писарук видит выход из этой ситуации только в привлечении кредиторов, инвесторов и доноров из других стран.

Ранее стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи Украине. Они планируют выделить Киеву 725 млн долларов.