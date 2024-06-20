Глава Technobit озвучил советы, как не попасться на мошенников в P2P-торговле

Эксперт Пересичан: лучше выбирать только популярные криптобиржи с рублевыми P2P

Генеральный директор и СЕО ИТ-компании Tehnobit Александр Пересичан поделился с РИАМО советами о том, как не стать жертвой мошеннических схем в P2P-криптотрейдинге.

Не переходить на сторонние платформы

Вся переписка должна быть в окне P2P-площадки. Заманивание на другие платформы — верный признак мошенника, отметил специалист.

Аккуратно выбирать мерчантов

«На P2P-платформах крупных бирж в аккаунтах пользователей есть рейтинг, отзывы и статистика, которая поможет не натолкнуться на мошенников. И не забывайте сохранять контакты», — советует Пересичан.

По его словам, со временем появится несколько постоянных продавцов, на которых можно положиться.

Перепроверять информацию

По словам эксперта, мошенник может попытаться убедить человека в том, что он отправил деньги. Часто такие недобросовестные участники рынка прикладывают к сообщениям скрины, квитанции, чеки.

«Верить этому не стоит. Доверяйте только цифрам на банковском счете или криптокошельке. Если отпустить монеты до реального поступления денег, есть риски остаться ни с чем», — предупредил специалист.

Не удалять важные чеки и данные по операциям

Они могут пригодиться, если потребуется доказать происхождение денег.

Не работать с подставными аккаунтами

На P2P-площадках крупных бирж продавцы проходят верификацию. По правилам они должны вести расчеты от своего имени.

«Если вы видите, что имя отправителя средств отличается от того, что указано в аккаунте продавца, есть риск попасть в переделку. Например, так могут отмывать деньги», — рассказал собеседник.

Не пренебрегать мерами безопасности

Эксперт рекомендует установить все системы защиты, которые предлагает торговая платформа. А в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться в службу поддержки.

Не работать на непроверенных платформах

На рынке много популярных криптобирж с рублевыми P2P, которые дорожат своей репутацией. Это Bybit, MEXC, Garantex и некоторые другие.

«К сожалению, каждый день появляются новые схемы мошенничества на P2P. Поэтому всегда нужно быть осторожным», — заключил Пересичан.