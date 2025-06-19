Глава «Северстали»: металлургическим производствам в России грозит остановка
Фото - © Дмитрий Воробьев / Фотобанк Лори
Ряд российских металлургических предприятий может прекратить производство в ситуации крепкого рубля. Об этом заявил генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев на ПМЭФ, сообщает РИА Новости.
По его словам, крепкий рубль не позволит перекрыть переменные издержки. Поэтому допускается возможность остановки некоторых металлургических производств в РФ.
К такому варианту могут прибегнуть, чтобы сбалансировать предложение. Шевелев подчеркнул, что сейчас все идет к тому, что в том числе может остановиться производство на предприятиях, «у которых не все хорошо с себестоимостью».
Однако он надеется на то, что этот сценарий не сбудется и «жесткая хватка» монетарной политики Банка России ослабнет. По словам Шевелева, чтобы металлургические предприятия не закрылись, курс доллара должен быть на уровне 90-100 рублей.
С начала года американская валюта подешевела почти на 23%. ЦБ установил курс доллара на четверг на уровне 78,72 рубля.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина снова пообещала добиваться снижения инфляции в РФ до 4%. На данный момент годовая инфляция составляет 9,6%.