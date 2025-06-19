Глава «Северстали»: металлургическим производствам в России грозит остановка

Ряд российских металлургических предприятий может прекратить производство в ситуации крепкого рубля. Об этом заявил генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев на ПМЭФ, сообщает РИА Новости .

По его словам, крепкий рубль не позволит перекрыть переменные издержки. Поэтому допускается возможность остановки некоторых металлургических производств в РФ.

К такому варианту могут прибегнуть, чтобы сбалансировать предложение. Шевелев подчеркнул, что сейчас все идет к тому, что в том числе может остановиться производство на предприятиях, «у которых не все хорошо с себестоимостью».

Однако он надеется на то, что этот сценарий не сбудется и «жесткая хватка» монетарной политики Банка России ослабнет. По словам Шевелева, чтобы металлургические предприятия не закрылись, курс доллара должен быть на уровне 90-100 рублей.

С начала года американская валюта подешевела почти на 23%. ЦБ установил курс доллара на четверг на уровне 78,72 рубля.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина снова пообещала добиваться снижения инфляции в РФ до 4%. На данный момент годовая инфляция составляет 9,6%.