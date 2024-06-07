Глава Сбербанка Греф: Россия находится на пределе экономического роста

Глава Сбербанка Герман Греф во время делового завтрака в рамках ПМЭФ заявил, что Россия сейчас находится на пределе экономического роста, сообщает РИА Новости .

Греф рассказал, что деньги кредитных организаций и средства из бюджета идут на потребительский рынок. Товаров не становится больше, цены на них повышаются, а производительность труда падает. Он обратил внимание и на рекордно низкий уровень безработицы — 2,6 процентного пункта.

«И не было никогда такой высокой загрузки наших мощностей — 81%. И эти факторы говорят о том, что мы тоже находимся на пределе экономического роста», — добавил Греф.

По его словам, когда ЦБ говорит о перегреве экономики, имеется в виду, что она работает на пределе. Глава Сбербанка также обратил внимание, что роль нефтегазового сектора в экономике не изменилась за последние 15 лет.

Ранее Греф заявил, что в краткосрочной перспективе нет оснований ожидать снижения ключевой ставки Центробанка РФ. Он также не исключил вероятность ее возможного повышения.