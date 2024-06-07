Греф не исключил возможность повышения ключевой ставки ЦБ

Греф заявил, что в ближайшее время нет предпосылок для снижения ключевой ставки

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в краткосрочной перспективе нет оснований ожидать снижения ключевой ставки Центробанка РФ. Он также не исключил вероятность ее возможного повышения, пишет «Сноб» .

Греф отметил, что текущий уровень инфляции в России превышает прогнозы как самого Сбербанка, так и Банка России. По его мнению, 7 июня на заседании совета директоров ЦБ будет принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%.

«Тренд инфляции пока сохраняется выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка. Поэтому, скорее всего, ставка будет как минимум сохранена. Во всяком случае оснований для снижения нет. Никаких триггеров, которые могли бы привести к снижению, мы пока не видим», — заявил глава Сбербанка.

Говоря о вероятном повышении ключевой ставки, Греф отметил, что это решение требует дополнительного анализа. По его словам, такая вероятность есть, однако глава Сбербанка считает, что для полноценной оценки ситуации требуется дополнительное время.