Глава Сбербанка Герман Греф призвал «освободить» «Почту России»
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что проигрывающую маркетплейсам «Почту России» нужно «освободить от гирь на ногах», под которыми он подразумевает слишком серьезное госрегулирование, сообщает РБК.
Греф отметил, что «Почта России» проиграла в конкуренции многим маркетплейсам. При этом госрегулирование компании настолько жесткое, что это попросту не оставило ей шансов для победы.
Он считает, что в таких условиях нужно было ставить «Почту России» и маркетплейсы в одинаковые условия, но не за счет того, чтобы «навесить гири» на новых игроков. Греф напомнил, что «Почта России» несет еще и социальные функции, при этом не может привлекать для доставки самозанятых.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина поспорила с Грефом по поводу универсальных QR-кодов. Она отметила, что бизнес всегда с опаской относится к любым действиям регулятора и считает, что его решения ограничивают свободу предпринимательства.