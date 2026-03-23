Глава «Росатома» связал кризис в ЕС с его отказом от газа и атомной энергетики

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что энергетический кризис в странах Евросоюза формировался десятилетиями из-за непродуманной политики и отказа от традиционных источников энергии, сообщает RT .

По его словам, европейские власти чрезмерно увлеклись «зеленой повесткой» и допустили системные просчеты в энергетической стратегии.

«Кроме вульгарного толкования возобновляемых источников энергии, отказа неправомерного от использования газа в энергетике, это еще и ограничения, а в некоторых случаях отказ от атомной энергетики», — подчеркнул руководитель госкорпорации.

Он отметил, что в результате таких решений энергосистема Евросоюза стала уязвимой к региональным и глобальным вызовам. Одним из «спусковых крючков» кризиса Лихачев назвал конфликт Израиля и США с Ираном.

