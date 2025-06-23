Глава РФПИ рассказал о серьезных последствиях закрытия Ормузского пролива

Глава РФПИ Дмитриев: если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет

Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари рассказал о намерении закрыть Ормузский пролив. Подчеркивается, что для реализации данного решения необходимо одобрение Совета национальной безопасности. Дмитриев прокомментировал это заявление в социальной сети X.

«Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока — цены на бензин взлетят», — написал глава РФПИ.

Стоит отметить, что обострение конфликта между Израилем и Ираном уже привело к увеличению стоимости нефти марки Brent на 3,37%, в результате чего цена за баррель превысила отметку в 77 долларов.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, расположенным в Натанзе, Исфахане и Фродо. Цель атаки заключалась в уничтожении или ослаблении иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп предупредил о более серьезных последствиях в случае, если Тегеран не согласится «закончить эту войну».

Иран отреагировал заявлением о готовности активировать «спящие» террористические группы на территории США, а также усилить все доступные меры для защиты своей национальной безопасности.