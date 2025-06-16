Главный исполнительный директор автомобильного производителя Renault Лука де Мео заявил о своем намерении уйти с должности. Он планирует работать не в этой сфере, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-релиз бренда.

Лука де Мео был главным исполнительным директором пять лет. Он планирует уйти с должности 15 июля. До этого момента будет и дальше работать на посту.

Совет директоров Renault начал процедуру назначения нового СЕО в рамках выработанного плана преемственности. По данным Le Figaro, де Мео станет гендиректором французского холдинга Kering. Ему принадлежат люксовые бренды Gucci и Yves Saint Laurent.

Ранее депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сказал, что логотип французского автомобильного концерна Renault необходимо приравнять к фашистской символике. Такую меру он предложил принять, если на Украине начнут изготавливать БПЛА с участием компании.