Глава МСП Банка о платежах в Китай: «Мы крадемся как тать в ночи»

Председатель МСП Банка Иван Подберезняк заявил, что отечественному бизнесу приходится пользоваться различными лазейками для проведения платежей в Китай в связи с отсутствием магистральных решений, сообщает РБК .

«Мне это напоминает (выражение - ред.) «крадется как тать в ночи», тать — это вор. А магистрального решения нет. Я боюсь, его не будет», — сказал Подберезняк на сессии Восточного экономического форума.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день российский бизнес и банки знают все уровни китайских кредитных организаций, в том числе уездные. При этом еще недавно это была экзотика.

Глава МСП Банка добавил, что все российские инфраструктурные решения в итоге закрываются. Не имеет значения, будет там цифровой рубль или юань, так как необходимо «смотреть в корень проблемы».

Проблемы с банковскими переводами Между РФ и Китаем начались в начале текущего года, когда в Соединенных Штатах был принят указ о введение мер в отношении иностранных кредитных организаций за помощь России в обходе санкций или содействии в поставках для ВПК.

Ранее глава организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что России и Китаю нужна защищенная система платежей.