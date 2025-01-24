Глава Минтруда Котяков: пенсионеры получат доиндексацию за январь в феврале

В феврале 2025 года все 39 миллионов российских пенсионеров получат доплату доиндексации на уровень фактической инфляции за январь, об этом заявил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков, пишет РИА Новости .

«Социальный фонд уже пересчитывает размеры пенсий. Увеличенные выплаты придут всем 39 миллионам пенсионеров в феврале. И тогда же будет перечислена доплата за январь месяц», — заявил Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.

Россияне получат выплаты в привычные даты — с 3 по 25 число. Никаких дополнительных документов оформлять не нужно, правительство взяло этот вопрос на себя и уже подготовило все необходимые документы.

Стоит отметить, что ранее, в начале года, уже было реализовано повышение страховых пенсий на 7,3%, что соответствовало прогнозируемому уровню инфляции. Теперь же произойдет доиндексация до уровня фактической инфляции, которая за 2024 год достигла 9,5%.

Ранее о том, что в феврале россияне получат доплаты за январь, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. Она будет равна 2,2% от размера пенсии в 2024 году.