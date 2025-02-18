Глава МИД Франции раскрыл подробности очередного пакета антироссийских санкций ЕС

сегодня в 13:20

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что 16-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) затронет российский энергетический сектор, сообщает ТАСС .

«(Очередной пакет санкций-ред.) затронет главным образом энергетические ресурсы России», — сказал глава французского дипломатического ведомства в интервью телеканалу France Info.

Барро добавил, что также ограничения затронут ряд «игроков» в государствах, способствующих уклонению от антироссийских санкций.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не намерен отменять антироссийские санкции, если на такой шаг пойдут власти США. Он подчеркнул, что ЕС продолжит вести собственную санкционную политику в отношении РФ.