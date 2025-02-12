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США намерены получить доступ к редкоземельным металлам, что, по мнению руководителя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, можно расценивать как начало процедуры взимания репараций с украинской стороны, пишет РИА Новости .

«США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиардов долларов», — заявил Смирнов.

Смирнов считает, что в первую очередь Украина должна возместить нанесенный ущерб Крыму в период «безумной политики», которая действовала, начиная с 2014 года.

В беседе с Fox News президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность судьбой американских инвестиций в Украину. Он, указывая на масштабные вложения США размером 300-350 млрд долларов, настаивает на получении гарантий возврата средств через передачу американской стороне прав на редкоземельные металлы.

Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова рассказала, что Трамп дал понять о том, что Зеленский потерял всякий вес в американской политике.