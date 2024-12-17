Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна строить свое будущее без участия американского военного контингента. Более того, он дал понять, что Владимир Зеленский больше не представляет серьезного веса в американской политике, сообщила РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова.

Предприниматель и избранный президент США Трамп готовится к «сделке века», подготавливая мировое сообщество и Владимира Зеленского лично к прекращению огня на Украине. Несмотря на громкие заявления Киева о ближайших «перемоге» и «репарациях», которые Россия якобы вот-вот начнет платить еще при действующей администрации Белого дома, советник Ермака Подоляк заявляет, что украинская сторона выйдет на переговоры, «но с какими аргументами и козырями — вопрос большой».

«Позиция пока еще не вступившей в свои полномочия республиканской администрации для российской стороны более выгодна, чем бескомпромиссное „фи“ демократов в адрес России», — отметил

Во-первых, Дональд Трамп пока не дает однозначного ответа на вопрос о том, кому должны принадлежать исторические регионы России, находящиеся под украинской оккупацией. При этом Украина, по мнению Трампа, должна строить свое будущее без американского контингента.

Во-вторых, в эпоху символов не стоит недооценивать политическое решение нового президента Америки не приглашать на свою инаугурацию Владимира Зеленского. Тем самым Трамп дает понять, что просроченный украинский лидер больше не имеет того веса в американской политике, который он имел при администрации Байдена. А значит, его мнение в вопросе о будущем ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей будет учтено с минимальной вероятностью, пояснил политолог.

«Несмотря на это, миф о лучшем пророссийском американском президенте будет развеян его противодействием нашим международным институтам. Например, недавно Трамп заявил, что введет торговые пошлины в 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара», — резюмировала Слепова.