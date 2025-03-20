Глава Х5 Лобачева оценила вероятность возврата Coca-Cola в Россию

Отечественные поставщики смогли успешно занять продуктовые полки магазинов Х5 после того, как западные компании, в том числе производитель Coca-Cola, ушли с рынка. Вероятности того, что они «раз и подвинутся», нет, рассказала РБК президент крупнейшего российского ритейлера Х5 Екатерина Лобачева.

Компания готова вести переговоры с заграничными брендами, которые ушли. Однако это не говорит о том, что их автоматически начнут выставлять на полках. Там уже «достойно встали» российские поставщики, отметила Лобачева.

Она добавила, что жители РФ приспособились к новым условиям после ухода с отечественного рынка иностранных брендов. На вопрос, займет ли Coca-Cola место «Добрый кола», Лобачева сказала, что приучать покупателей к товарам определенных компаний — не задача ритейлеров.

Диалог с ушедшими фирмами возможен только в том случае, если они будут настроены на длительную совместную работу. Но сразу открывать двери и ставить на полку их товары не будут.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что западные компании официально не обращались по вопросам возврата в РФ. Пока они лишь формально прощупывают почву.