Медведев: никто из иностранных брендов пока официально не возвращался в Россию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что никто из западных компаний официально не обратился по поводу возврата на российских рынок. Пока они только неформально прощупывают почву, сообщает ТАСС .

Политик еще 10 марта 2022 года предупреждал иностранные компании, что им будет сложно вернуться на рынок РФ в будущем. Однако они не послушали и ушли.

В результате множество ниш на российском рынке заняли отечественные компании. Созданы новые производства, а на ряд отраслей положительно повлияли санкции, отметил Медведев.

Ряд западных компаний ждет отмашки руководства своих государств по поводу возвращения в РФ. Возобновить работу в стране захотят те, кто оставил себе возможность сделать это, например, был оставлен опцион и т. д. С этими фирмами необходим отдельный разговор, заявил зампред Совбеза РФ.

«Какие-то не вернутся вовсе. Черт с ними, не жалко», — заключил Медведев.