«Прощупывают почву»: Медведев — о планах зарубежных брендов вернуться в РФ
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что никто из западных компаний официально не обратился по поводу возврата на российских рынок. Пока они только неформально прощупывают почву, сообщает ТАСС.
Политик еще 10 марта 2022 года предупреждал иностранные компании, что им будет сложно вернуться на рынок РФ в будущем. Однако они не послушали и ушли.
В результате множество ниш на российском рынке заняли отечественные компании. Созданы новые производства, а на ряд отраслей положительно повлияли санкции, отметил Медведев.
Ряд западных компаний ждет отмашки руководства своих государств по поводу возвращения в РФ. Возобновить работу в стране захотят те, кто оставил себе возможность сделать это, например, был оставлен опцион и т. д. С этими фирмами необходим отдельный разговор, заявил зампред Совбеза РФ.
«Какие-то не вернутся вовсе. Черт с ними, не жалко», — заключил Медведев.