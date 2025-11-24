Глава ФНС Егоров: из-за маркетплейсов придется менять налоговое законодательство

Развитие маркетплейсов требует адаптации налогового регулирования в России. Такое мнение высказал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в беседе с «Ведомостями» .

Егоров отметил, что трансформация рынка труда, вызванная маркетплейсами, является ключевым фактором, обуславливающим необходимость реформ. Глава ФНС считает, что традиционное разделение доходов на трудовые и предпринимательские устарело и нуждается в пересмотре.

«Квалификация налогообложения, что является трудом, а что — бизнес-заработком, с моей точки зрения, это устаревший подход. Нам, скорее всего, придется искать какие-то новые основы для расчета», — сказал Егоров.

При кажущейся простоте идеи возложить на платформы обязанности налоговых агентов, существуют определенные сложности, считает Егоров. Он подчеркнул, что механизм агентирования эффективен только тогда, когда платформа располагает информацией об общем доходе продавца, но нельзя утверждать, что она всегда является единственным источником заработка.

Ранее россиянам напомнили, что за неуплату налогов до 1 декабря грозит штраф. Сумма пени за неуплату налогов зависит от сроков просрочки.

