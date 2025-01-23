Глава ФАС рассказал, почему в России подорожала картошка

Среди подрожавших продуктов в России оказался картофель. По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 января корнеплод вырос в цене на 0,7%, а в 2024 прибавил целых 92% стоимости, став лидером среди продуктов. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский объяснил, в чем причина такого подорожания, сообщает «Царьград» .

По словам Шаскольского, рост цен на картофель связан с низкой базой предыдущего года. Это значит, что из-за большого урожая картофеля цены на него упали, а затем произошла корректировка.

Глава ФАС отметил, что сельхозрынок является высококонкурентным, поэтому антимонопольные меры здесь применяются редко.

Что касается подорожания гречки, то Шаскольский успокоил россиян: проблем с покупкой этой крупы у россиян не будет, урожай и запас гречки хороший, а рост цен также объясняется «эффектом низкой базы». Актуальные цены на гречку в России соответствуют уровню 2020–2021 года, отметил он.