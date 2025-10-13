Гладков сообщил о проблемах с топливом для сельхозтехники в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе нет проблем с доставкой топлива от основных поставщиков, например, «Лукойла» или «Роснефти», чего не скажешь о топливе для сельхозтехники, сообщает «Интерфакс» .

«У нас есть проблема с учетом безопасной доставки (топлива — ред.) до мест работы сельхозтехники», — заявил Гладков на заседании правительства региона.

Заместитель губернатора Андрей Антоненко, курирующий АПК, отметил, что в наличии в регионе 7 тыс. тонн дизельного топлива и 0,46 тыс. тонн автобензина. Это 65% от общих нужд аграрного сектора.

Антоненко также подчеркнул, что сельхозпроизводителям рекомендовали хранить нефтепродукты в минимальных количествах в целях безопасности. Предприятия сталкиваются с приостановкой или длительной отгрузкой законтрактованного дизеля.

«У вас прозвучало, что там есть перебои, и если есть перебои, то я буду лично вмешиваться и решать проблему. Есть логистические проблемы, они абсолютно очевидны», — заключил Гладков.

